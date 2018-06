Bonn (AFP) Fast 60 Prozent der Unternehmen und Behörden in Deutschland sind einer Umfrage zufolge in den vergangenen zwei Jahren Ziel von Cyber-Angriffen geworden. In 42 Prozent der Fälle waren die Angreifer erfolgreich, wie aus einer am Dienstag in Bonn veröffentlichten Umfrage des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahr sei diese Quote um acht Prozentpunkte gestiegen.

