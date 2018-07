New York (SID) - Die NHL hat am Montag Eishockeyspieler Raffi Torres von den San Jose Sharks für 41 Spiele gesperrt. Der 33 Jahre alte Kanadier wurde für einen illegalen Check gegen den Kopf von Anaheim-Ducks-Forward Jakob Silfverberg während eines Vorbereitungsspiels am vergangenen Samstag bestraft. Silfverberg konnte danach verletzt nicht weiterspielen.

Torres, der zuvor bereits viermal in seiner Karriere von der NHL gesperrt worden war, fällt damit die Hälfte der Saison 2015/2016 aus. Die vergangene Spielzeit hatte er komplett wegen einer Knieverletzung verpasst.