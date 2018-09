Straßburg (AFP) Unternehmen wie das soziale Netzwerk Facebook können laut EU-Kommission auch nach der jüngsten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Sachen Datenschutz weiter europäische Nutzerdaten in den USA speichern. Bis zu einer Neuregelung könnten die Datentransfers weitergehen, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Dienstag in Straßburg. Die Übertragungen müssten dann auf Grundlage "anderer Mechanismen" im europäischen Datenschutzrecht erfolgen, sagte er mit Blick darauf, dass der EuGH Stunden zuvor eine zentrale Regelung gekippt hatte.

