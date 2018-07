Straßburg (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich angesichts der Flüchtlingskrise dafür ausgesprochen, die Türkei in die geplante Liste so genannter sicherer Herkunftsstaaten aufzunehmen. "Die Türkei gehört auf die Liste der sicheren Länder", sagte Juncker am Dienstag in Straßburg vor dem Europaparlament. Wenn dies nicht zutreffe, müsse die EU die laufenden Beitrittsverhandlungen mit Ankara abbrechen.

