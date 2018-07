Nanterre (AFP) Die beiden französischen Magazine "Voici" und "VSD" sind wegen der Veröffentlichung heimlich aufgenommener Fotos von Präsident François Hollande und der Schauspielerin Julie Gayet zu Geldstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Nanterre nahe Paris verhängte wegen Verletzung der Privatsphäre am Dienstag Geldstrafen in Höhe von je 1500 Euro. Das Gericht zog dabei die Chefs der Magazine als "Privatpersonen" zur Rechenschaft.

