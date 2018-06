Cannes (AFP) In Südfrankreich werden nach den schweren Überschwemmungen vom Wochenende mit bislang 20 Toten weiterhin vier Menschen vermisst, darunter auch zwei Deutsche. Wie die Behörden des Départements Alpes-Maritimes am Dienstag mitteilten, werden neben den beiden Deutschen nun auch noch zwei weitere Menschen in der Region Cannes vermisst. Die beiden Deutschen wurden bereits am späten Montag in der Gegend um die Stadt Antibes als vermisst gemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.