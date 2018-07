Berlin (SID) - Die zuletzt miserablen Auftritte der niederländischen Nationalmannschaft haben auch Fußball-Idol Johan Cruyff enttäuscht. "Sie spielen nicht gut, sie machen Fehler, die man nicht machen darf. Das sieht man fast im gesamten niederländischen Fußball", sagte Cruyff am Mittwoch in Berlin.

Die Niederlande, immerhin Dritter der WM 2014 in Brasilien, droht in der EM-Qualifikation das Aus. Als Vierter der Gruppe A ist die Elftal auf Patzer der Konkurrenz angewiesen, um sich doch noch für die Endrunde in Frankreich zu qualifizieren. "Es gibt nur eine Lösung: Sie müssen beide Spiele gewinnen und hoffen, dass die anderen Punkten liegenlassen", sagte Cruyff.