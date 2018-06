Wolfsburg (dpa) - Vizemeister VfL Wolfsburg hält nach dem enttäuschenden Saisonstart in die Fußball-Bundesliga am Ziel der erneuten Champions-League-Qualifikation fest.

"Das ist ambitioniert, ja - aber wir sollten das nicht infrage stellen, auch wenn wir gerade negative Ergebnisse haben", sagte Trainer Dieter Hecking im Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". "Ich bin dafür, dass wir uns weiterhin die höchsten Ziele setzen - auch wenn wir dann am Ende vielleicht kritisiert werden."

Der Pokal- und Supercupsieger ist seit vier Pflichtspielen sieglos und nach acht Bundesligaspielen nur Tabellenneunter. Der Abstand auf Spitzenreiter Bayern München, der nach eigener Aussage in dieser Saison "geärgert" werden sollte, beträgt bereits zwölf Punkte.

"Ich glaube, im Moment werden wir ganz realistisch eingeschätzt. Für ganz oben - also für die Bayern - wird`s in dieser Saison nicht reichen, aber mit Mannschaften wie Leverkusen, Dortmund oder Schalke können wir mithalten", meinte Hecking, der die Schwierigkeiten derzeit mit dem Umbruch nach den Abgängen von Kevin De Bruyne und Ivan Perisic begründete: "Dass es schwierig wird, die vergangene Spielzeit zu bestätigen, das haben wir natürlich gewusst - es wurde aber durch die Personalwechsel am letzten Tag der Transferperiode noch einmal erschwert."

WAZ-Interview - Paywall