Aden (AFP) Der jemenitische Regierungschef und Vizepräsident Chaled Bahah hat nach amtlichen Angaben einen Angriff auf sein Hotel in der Hafenstadt Aden am Dienstag unverletzt überlebt. Bei dem Angriff auf das Hotel sowie weitere Ziele gab es jedoch in den Reihen der arabischen Militärallianz und des "jemenitischen Widerstands" 15 tote Soldaten, wie die amtliche Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate meldete. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu den Anschlägen in Aden.

