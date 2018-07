Brazzaville (AFP) Nach Protesten gegen eine dritte Amtszeit für den langjährigen Präsidenten Denis Sassou Nguesso soll im Kongo noch in diesem Monat ein Referendum über die dafür nötige Verfassungsänderung abgehalten werden. Die Volksabstimmung solle am 25. Oktober stattfinden, teilte die Regierung am Montagabend in Brazzaville mit. Das Kabinett habe der dabei zur Abstimmung stehenden Verfassungsänderung bereits zugestimmt.

