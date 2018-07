Berlin (dpa) - Norbert Bisky (44), einer der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler, eröffnet am Donnerstag eine Ausstellung in Israel. Er hatte Anfang des Jahres für drei Monate sein Berliner Atelier mit dem israelischen Künstler Erez Israeli getauscht.

In der renommierten Givon Art Gallery in Tel Aviv zeigt er nun bis zum 10. November die Arbeiten, die durch eine nachträgliche Reflexion über diese Zeit entstanden sind.

Als deutscher Künstler habe man in Israel eine besondere Verantwortung, sagte Bisky der Deutschen Presse-Agentur. "Keiner der Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, war nicht in irgendeiner Weise mit seiner Familie vom Holocaust betroffen, das ist ein präsentes Thema." Dennoch sei es nicht so, dass man deshalb als Deutscher anders aufgenommen werde.

Am 22. Oktober beginnt in Jerusalem die Schau "Dämmerung über Berlin" mit 50 Meisterwerken aus der Neuen Nationalgalerie, die die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland vor 50 Jahren würdigen soll. Zu sehen sind unter anderem Werke von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Wassily Kandinsky und Paul Klee.

Website Norbert Bisky

Givon Art Gallery

Biskys Berliner Galerie Crone

Dämmerung über Berlin