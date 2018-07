VW-Chef Müller: Stellen alle Investitionen auf den Prüfstand

Wolfsburg (dpa) - Wegen der unabsehbaren Kosten der Abgas-Affäre hat der neue VW-Chef Matthias Müller eine strenge Haushaltsführung bei Europas größtem Autobauer angekündigt. "Deshalb stellen wir jetzt alle geplanten Investitionen noch mal auf den Prüfstand. Was nicht zwingend nötig ist, wird gestrichen oder geschoben", sagte Müller am Dienstag bei einer Betriebsversammlung im Wolfsburger VW-Stammwerk. Dazu zähle auch, dass das bereits von seinem Vorgänger Martin Winterkorn initiierte "Effizienzprogramm" nachjustiert werde. "Ich bin ganz offen: Das wird nicht ohne Schmerzen gehen", betonte Müller. Volkswagen werde aber "alles daran setzen", auch in Zukunft für gute und sichere Arbeitsplätze zu stehen. Aus Sicht des Betriebsrats gefährdet die Abgas-Affäre aktuell keine Jobs bei VW.

Post-Rivalen verschärfen Wettbewerb im Paketmarkt

Düsseldorf (dpa) - Die Post-Konkurrenten Hermes, DPD und GLS verschärfen den Wettbewerb im boomenden deutschen Paketmarkt. Mit einem neuen, anbieterunabhängigen Paketkastensystem wollen sie zukünftig die Zustellung für den Endkunden bequemer machen. Auf den Markt kommen soll das System im Sommer 2016, wie die Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf ankündigten. Die Deutsche Post installiert angesichts des Booms im Online-Handel bereits seit mehr als einem Jahr Paketkästen in Ein- und Zweifamilienhäusern, und will sie künftig auch für Mehrfamilienhäuser anbieten.

Bayer-Tochter Covestro glückt Börsenstart - Xella sagt ab

Frankfurt/Duisburg/Leverkusen (dpa) - Der größte Börsengang in Deutschland seit Jahren ist am Ende doch noch geglückt: Die Bayer-Kunststofftochter Covestro eröffnete am Dienstag mit einem Kurssprung in Frankfurt. Der Börsengang war jedoch kein Selbstläufer: Am Donnerstag hatte Bayer den geplanten Start wegen des eingetrübten Marktumfelds verschoben und war den Anlegern beim Preis deutlich entgegen gekommen. Auch der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler musste wegen der starken Kursschwankungen zuletzt seine Börsenpläne stark eindampfen. Noch weiter ging der Baustoffhersteller Xella: Er sagte den für 2015 geplanten Börsengang vorerst ab.

Magazin: Quandts bleiben trotz hoher Auto-Verluste reichste Deutsche

Hamburg/Berlin (dpa) - Die Industriellenfamilie Quandt bleibt nach Berechnungen des "Manager Magazins" die reichste in Deutschland. Im Zuge des VW-Abgas-Skandals hätten die Aktienpakete der Geschwister und BMW-Gesellschafter Stefan Quandt und Susanne Klatten zwar bis zum 23. September kräftig um 4,5 Milliarden Euro an Wert verloren, schreibt das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Mit einem gemeinsamen Vermögen von 26,5 Milliarden Euro hätten die Geschwister aber ihren ersten Platz aus dem Vorjahr gefestigt. Auf Platz zwei der Liste folgen Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler, Eigentümer des gleichnamigen Maschinenbauers und Großaktionäre beim Autozulieferer Continental, mit einem Vermögen von 20 Milliarden Euro. Ihr Vermögen sei um 2,4 Milliarden Euro gewachsen

Architekten warnen vor Bauen zweiter Klasse bei Flüchtlingswohnungen

München (dpa) - In der Diskussion um die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Bundesarchitektenkammer vor einer Absenkung der Baustandards in den Unterkünften gewarnt. Vor allem die hohen Vorgaben beim Brand- oder Schallschutz dürften keinesfalls aufs Spiel gesetzt werden, um so beim Bau aufs Tempo drücken zu können, sagte Bundesgeschäftsführer Tillman Prinz am Dienstag bei der Immobilienmesse Expo Real in München. "Wir sind gegen das billige Bauen." Prinz geht davon aus, dass bundesweit mehr als 400 000 Wohnungen benötigt werden, um die Flüchtlinge dauerhaft unterbringen zu können. "Aber das sind keine Leute zweiter Klasse."

Dax setzt Erholungskurs fort

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungskurs am Dienstag letzten Endes fortgesetzt. Bis zum Nachmittag legte der Leitindex Dax um 0,59 Prozent auf 9872,46 Punkte zu. Neben den freundlichen Vorgaben der asiatischen Börsen stützten vor allem die zunehmenden Spekulationen über eine Verschiebung der US-Leitzinsanhebung. Am Morgen hatte der unerwartet deutliche Rückgang der Industrieaufträge in Deutschland die Kurs noch ins Minus gedrückt. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1224 (Montag: 1,1236) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8909 (0,8900) Euro.