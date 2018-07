Jerusalem (AFP) Die israelischen Sicherheitskräfte haben in der Nacht zum Dienstag die Häuser von zwei Palästinensern zerstört, die tödliche Attacken auf Israelis verübt hatten. Ein AFP-Reporter sah das ausgebrannte Innere eines Hauses in Ostjerusalem, in dem Anwohnern zufolge Ghassan Abu Dschamal lebte. Er soll vor einem Jahr gemeinsam mit seinem Cousin vier Rabbis und einen israelischen Polizisten getötet haben, bevor beide von den israelischen Sicherheitskräften erschossen wurden.

