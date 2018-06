Brüssel (AFP) Die Verletzung des türkischen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge war nach Einschätzung der Nato "kein Unfall". Am Wochenende habe es gleich zwei Vorfälle gegeben, bei denen russische Maschinen von Syrien aus in den türkischen Luftraum eingedrungen seien, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel weiter. Die Verletzung habe zudem "lange Zeit im Vergleich mit vorangegangenen Verletzungen des Luftraums gedauert, die wir anderswo in Europa gesehen haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.