Stockholm (AFP) Die Akademie der Wissenschaften in Stockholm gibt am Mittwoch (gegen 11.45 Uhr) bekannt, wer dieses Jahr den Nobelpreis für Chemie erhält. Der Preis ist mit acht Millionen schwedischen Kronen (rund 850.000 Euro) dotiert und wird am 10. Dezember überreicht. Vergangenes Jahr hatten der deutsche Forscher Stefan Hell und seine US-Kollegen Eric Betzig und William Moerner den Preis für ihre Entwicklungen in der hochauflösenden Lichtmikroskopie erhalten. Die diesjährigen Träger der Nobelpreise für Medizin und Physik wurden bereits am Montag und Dienstag gekürt, am Donnerstag folgt der Nobelpreis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis. Den Abschluss bildet der Wirtschaftspreis am kommenden Montag.

