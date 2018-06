Paris (AFP) Der vor einem Monat der Weltöffentlichkeit vorgestellte Urmensch Homo naledi konnte mit seinen Händen offenbar auch Werkzeuge bedienen. In einer Höhle in Südafrika gefundene Handgelenks- und Daumenknochen ließen auf Hände schließen, die teilweise Ähnlichkeiten mit denen des Neandertalers und des heutigen Menschen hätten, schrieben Forscher in einer am Dienstag im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlichten Untersuchung. Der Homo naledi habe damit kräftig greifen und Steinwerkzeuge bedienen können.

