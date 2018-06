Ankara (AFP) Wegen mutmaßlicher Verletzungen des türkischen Luftraums durch in Syrien eingesetzte russische Kampfflugzeuge ist türkischen Diplomaten zufolge bereits zum zweiten Mal der russische Botschafter einbestellt worden. Die zweite Einbestellung sei am Montag erfolgt, sagte ein türkischer Diplomat am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Dem Botschafter sei "entschiedener Protest gegen die Verletzung des Luftraums am Sonntag" übermittelt worden.

