Berlin (AFP) Die Bundesregierung will am Mittwoch "ein Konzept zur Koordinierung der Flüchtlingslage" beschließen. Die betreffende Vorlage wurde im Kanzleramt erarbeitet, wie eine Regierungssprecherin am Dienstag in Berlin mitteilte. Offizielle Angaben zum Inhalt gab es zunächst nicht.

