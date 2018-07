Moskau (AFP) Das russische Verteidigungsministerium hat dementiert, Ziele in der syrischen Stadt Palmyra angegriffen zu haben. Alle Berichte ausländischer Medien, wonach russische Flugzeuge Angriffe auf die Stadt Palmyra geflogen hätten, seien "absolute Lügen", sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Dienstag in Moskau nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen. Die russische Luftwaffe greife keine besiedelten Orte an, erst recht nicht, wenn sich dort "architektonische Denkmäler" befänden.

