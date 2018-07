Genf (AFP) Angesichts der Kämpfe in Kundus haben nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen sämtliche humanitären Helfer die nordafghanische Stadt verlassen. Es gebe "keine humanitären Organisationen in Kundus mehr", teilte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) am Dienstag im schweizerischen Genf mit. Die Helfer versuchten nun, sich von außerhalb ein Bild zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.