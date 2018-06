Los Angeles (AFP) Ein mit Blattgold verziertes Klavier von Elvis Presley soll im kommenden Monat in den USA versteigert werden - und mindestens 500.000 Dollar (rund 445.000 Euro) einbringen. Das 1955 vom "King of Rock 'n' Roll" ursprünglich für seine Mutter gekaufte Instrument könne aber durchaus auch 700.000 Dollar erzielen, zeigte sich das Auktionshaus Julian's Auctions am Montag optimistisch. Nach dem Tod der Mutter von Elvis hatte dessen Ehefrau Priscilla das Klavier zum ersten Hochzeitstag des Paares mit Blattgold verzieren lassen.

