Stockholm (dpa) - Eine Stockholmer Jury verrät heute, wer den diesjährigen Nobelpreis in Physik bekommt. 2014 wurden die gebürtigen Japaner Isamu Akasaki, Hiroshi Amano und Shuji Nakamura geehrt. Sie entwickelten blau leuchtende Dioden. Bereits gestern war der Nobelpreis für Medizin verkündet worden. Er geht zur einen Hälfte an die Chinesin Youyou Tu und zur anderen an den gebürtigen Iren William C. Campbell und den Japaner Satoshi Omura für ihre Therapieansätze gegen Parasiten-Krankheiten wie Malaria und Flussblindheit.

