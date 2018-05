Moskau (AFP) Die syrische Armee hat nach Angaben aus Militärkreisen mit russischer Luftunterstützung eine Bodenoffensive in der zentralen Provinz Hama gestartet. Aus syrischen Militärkreisen hieß es am Mittwoch, im Norden der Provinz habe die Armee mit ihren Verbündeten eine "breite Bodenoffensive" gestartet. Dabei erhielten die Regierungstruppen Unterstützung der russischen Luftwaffe. Die Armee kämpfe gegen eine Reihe von oppositionellen Milizen,darunter gemäßigte und islamistische Rebellen, sowie die extremistische Al-Nusra-Front. Zuvor hatten Aktivisten bereits von einer Bodenoffensive in Hama berichtet.

