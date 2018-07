Hongkong (AFP) Enttäuschung in einem Hongkonger Tierpark: Der lang erwartete Nachwuchs von Pandabärin Ying Ying ist kurz vor dem errechneten Geburtstermin gestorben. Tierpfleger im Ocean Park, in dem die zehn Jahre alte Bärin ihr Junges diese Woche zur Welt bringen sollte, gaben am Mittwoch die "traurige Nachricht" bekannt: "Die neuesten Ultraschallbilder haben ergeben, dass die Trächtigkeit nicht mehr besteht", sagte der Tierarzt Lee Foo Khong. Der Fötus habe sich nicht mehr weiterentwickelt. Die Ursache dafür konnte Lee zunächst nicht nennen.

