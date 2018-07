Frankfurt/Main (AFP) Die Bundesbank hat detaillierte Informationen über ihren Goldbestand veröffentlicht. In einem über 2300 Seiten umfassenden Dokument, das auf der Internetseite der Zentralbank heruntergeladen werden kann, seien alle Barren einzeln - unter anderem mit Nummer, Gewicht und Angaben zur Feinheit des Edelmetalls - aufgelistet, teilte die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Künftig solle die Liste einmal jährlich aktualisiert werden.

