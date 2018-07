Berlin (AFP) In der CDU machen Kritiker gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mobil. In einem Brief an die Kanzlerin, den "Focus Online" am Mittwoch im Internet veröffentlichte, fordern mehr als 30 CDU-Politiker vor allem von der Landes- und Kreisebene die Kanzlerin zu einem Kurswechsel auf. "Die gegenwärtig praktizierte 'Politik der offenen Grenzen' entspricht weder dem europäischen oder deutschen Recht, noch steht sie im Einklang mit dem Programm der CDU", heißt es in dem Brief.

