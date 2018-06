Berlin (AFP) Die Bundesregierung will das Engagement deutscher Polizisten im Rahmen von UN-Missionen im Ausland ausweiten. Wie das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschloss, sollen erstmals auch Beamte aus Deutschland nach Somalia und Haiti entsandt werden, um Friedensprozesse dort zu unterstützen. Verstärkt werden zudem die bestehenden Einsätze in Mali und Südsudan, wie die Regierung nach der Sitzung mitteilte.

