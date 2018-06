Washington (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat US-Präsident Barack Obama um mehr Engagement der Vereinigten Staaten in der Flüchtlingskrise gebeten. "Deutschland ist ein Land, das sich aufgrund seiner Geschichte bereit erklärt hat, Menschen Asyl zu gewähren", sagte Gauck am Mittwoch zu Beginn seines Treffens mit Obama im Oval Office des Weißen Hauses. "Wir wünschen uns auch, dass diese große humanitäre Aufgabe, die vor uns allen steht, vielleicht nicht nur in Europa, sondern darüber hinaus auch in Ihrem Lande betrachtet wird."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.