Frankfurt/Main (AFP) Rund 1200 Beamte von Zoll und Polizei haben am Mittwochmorgen bei einer Großrazzia am Flughafen Frankfurt am Main und im Großraum Frankfurt Unternehmen durchsucht. Es gehe um Organisierte Kriminalität, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes. Genauere Angaben wollte der Zoll im Laufe des Tages machen.

