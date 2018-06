Berlin (AFP) Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer sechsten Verhandlungsrunde über Möglichkeiten zum Erhalt bestehender Jobs und zum Entwickeln neuer Beschäftigungsmöglichkeiten diskutiert. Mit dem Abschluss einer Prozessvereinbarung zur Zukunft der Arbeitsplätze seien beide Seiten "einen Schritt weiter gekommen", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle am Mittwoch in Berlin. Ansonsten seien die in Frankfurt am Main geführten Gespräche vertagt worden.

