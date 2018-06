Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen Forderungen gewandt, Deutschland gegen Flüchtlinge abzuschotten. "Ich möchte mich nicht an einem Wettbewerb beteiligen, wer ist am unfreundlichsten zu Flüchtlingen, dann werden sie schon nicht kommen", sagte Merkel am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Anne Will". "Deutschland ist ein Land, das die Flüchtlinge freundlich empfängt. Darauf bin ich stolz." Eine Schließung der Grenzen oder ein Aufnahmestopp kämen nicht in Frage: "Das wird nicht klappen."

