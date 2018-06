Berlin (AFP) Die SPD-Außenpolitiker Niels Annen und Franz Thönnes haben eine geplante Reise nach Moskau wegen mangelnden Gesprächsinteresses auf russischer Seite kurzfristig abgesagt. "Es gibt in Moskau zur Zeit kein Interesse an einem Dialog, der kritische Stimmen einschließt", sagte Annen, der Außenexperte der SPD-Bundestagsfraktion, der "Welt" (Donnerstagsausgabe). Eigentlich hätten sie am Mittwoch und Donnerstag in Moskau mit Regierungs- und Parlamentsvertretern sprechen wollen, sagte Annen. Es seien aber keine Gesprächstermine angeboten worden.

