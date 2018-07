Washington (AFP) Der US-Senat prüft im Zuge des Abgas-Skandals, ob in den Vereinigten Staaten zu Unrecht Steuervergünstigungen für VW-Diesel-Autos gezahlt worden sind. Der einflussreiche Finanzausschuss teilte am Mittwoch in Washington mit, Volkswagen könne mit Hilfe der Software zur Manipulation der Abgaswerte möglicherweise eine Bescheinigung für Steuervergünstigungen erhalten haben. Die Käufer von Autos mit geringem Spritverbrauch seien zeitweilig mit 1300 Dollar (1160 Euro) unterstützt worden.

