Berlin (SID) - Die Eisbären Berlin treffen im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) auf Skelleftea AIK aus Schweden. Das Team des früheren Bundestrainers Uwe Krupp tritt am 3. November im Wellblechpalast zum Hinspiel an, eine Woche später findet das Rückspiel bei den Skandinaviern statt. Berlin hatte es als einziger von den sechs Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Runde der letzten 16 geschafft.

"Skelleftea ist ein sehr attraktiver Gegner für uns. Sie sind in den vergangenen Jahren das dominierende Team in der schwedischen Liga gewesen. Das werden sehr schwere Spiele", sagte Stefan Ustorf, Sportlicher Leiter der Eisbären. Skelleftea stand zuletzt fünfmal nacheinander im Play-off-Finale und wurde zweimal schwedischer Meister (2013, 2014).