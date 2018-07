Paris (AFP) Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal hat eine "Annäherung" der Steuern auf Diesel und Benzin in Aussicht gestellt. Diese solle mittels einer Verringerung der Steuern auf Benzin bei einer parallelen Erhöhung der Abgaben auf Diesel erreicht werden, sagte Royal am Mittwoch in Paris. Langfristig sei eine Angleichung der Besteuerung beider Kraftstoffe geplant, fügte sie hinzu. Derzeit habe Diesel einen "Vorteil" von 15 Cent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.