Dublin (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist seit 21 Jahren ohne Niederlage gegen Irland, am Donnerstag Gastgeber in der EM-Qualifikation in Dublin (20.45 Uhr/RTL) gegen Deutschland. Am 21. Mai 1994 unterlag die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Hannover mit 0:2.

Zuletzt gab es im Oktober 2014 in Gelsenkirchen nur ein 1:1 gegen die Kicker von der grünen Insel. Von 19 Spielen gewann Weltmeister Deutschland neun bei nunmehr fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. - Die deutsche Länderspiel-Bilanz gegen Irland:

08.05.1935 3:1 in Dortmund

17.10.1936 2:5 in Dublin

23.05.1939 1:1 in Bremen

17.10.1951 2:3 in Dublin

04.05.1952 3:0 in Köln

28.05.1955 2:1 in Hamburg

25.11.1956 0:3 in Dublin

11.05.1960 0:1 in Düsseldorf

04.05.1966 4:0 in Dublin

09.05.1970 2:1 in Berlin

22.05.1979 3:1 in Dublin

06.09.1989 1:1 in Dublin

29.05.1994 0:2 in Hannover

05.06.2002 (WM) 1:1 in Ibaraki/Japan

02.09.2006 1:0 in Stuttgart

13.10.2007 0:0 in Dublin

12.10.2012 6:1 in Dublin

11.10.2013 3:0 in Köln

14.10.2014 1:1 in Gelsenkirchen

08.10.2015 ??? in Dublin

19 Spiele - 9 Siege - 5 Unentschieden - 5 Niederlagen - 35:23