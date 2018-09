Dublin (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet in den kommenden Tagen den nächsten EM-Quali-Doppelpack. Am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) ist in Dublin Irland der Gegner, es folgt am Sonntag (11. Oktober, beide 20.45 Uhr/jeweils RTL) das Duell gegen Georgien in Leipzig.

Dem Weltmeister reicht schon ein Punkt gegen die Iren zum Buchen des EM-Tickets. - Die feststehenden Termine der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Überblick:

8. Oktober, EM-Quali: Irland - Deutschland in Dublin (20.45/RTL)

11. Oktober, EM-Quali: Deutschland - Georgien in Leipzig (20.45/RTL)

13. November: Frankreich - Deutschland in St. Denis (21.00)

17. November: Deutschland - Niederlande in Hannover (Anstoßzeit und TV-Sender noch offen)

26. März 2016: Deutschland - England in Berlin (Anstoßzeit und TV-Sender noch offen)

29. März 2016: Deutschland - Italien in München (Anstoßzeit und TV-Sender noch offen)

4. September 2016, WM-Quali: Norwegen - Deutschland

8. Oktober 2016, WM-Quali: Deutschland - Tschechien

11. Oktober 2016, WM-Quali: Deutschland - Nordirland

11. November 2016, WM-Quali: San Marino - Deutschland

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan

(bei allen WM-Qualifikationsspielen sind Austragungsorte und Anstoßzeiten noch offen/alle WM-Qualifikationsspiele live bei RTL)