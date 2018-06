Dublin (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann im vorletzten EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Irland aus dem Vollen schöpfen. "Alle Spieler stehen zur Verfügung und sind einsatzbereit", sagte Löw am Mittwoch in Dublin vor der Begegnung im Aviva Stadium. Damit steht dem Bundestrainer auch der zuletzt angeschlagene Karim Bellarabi (Schulterprobleme) zur Verfügung.

Nach der Abreise des verletzten Lukas Podolski (Knöchel) hat Löw noch 22 Spieler in seinem Kader für das Duell mit den "Boys in green" und das abschließende Treffen am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) mit Georgien in Leipzig.

Jedoch konnte Löw sein komplettes Aufgebot erst am Vorabend beim Abschlusstraining erstmals in dieser Woche auf dem Platz versammeln. "Das hätte ich mir natürlich anders gewünscht, aber ich denke, die Mannschaft hat im September schon wieder Automatismen angenommen. Wir sind alle überzeugt, dass wir eine gute Leistungen bringen werden", sagte er.

Zuletzt hatten sich die Weltmeister gegen Polen (3:1) und in Schottland (3:2) durch- und an die Spitze der Gruppe D gesetzt. In Irland reicht Löws Mannschaft bereits ein Unentschieden zur vorzeitigen Qualifikation für die EM 2016 (10. Juni bis 10. Juli) in Frankreich.