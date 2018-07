Bagdad (AFP) Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben nach Angaben eines Stammesvertreters in der westirakischen Provinz Anbar 70 Menschen hingerichtet. Bei den Opfern handle es sich um Angehörige seines sunnitischen Albu-Nimr-Stamms, sagte Naim Gaud am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurden sie bereits am Sonntag nördlich von Ramadi, der Hauptstadt Anbars, erschossen. Ein weiterer Stammesvertreter und die Vereinten Nationen bestätigten die Angaben.

