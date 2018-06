Teheran (AFP) Der Iran wird die Frankfurter Buchmesse in der kommenden Woche boykottieren. Mit diesem Schritt protestiere der Iran "energisch" gegen die Anwesenheit des britischen Schriftstellers Salman Rushdie bei der Buchmesse, gab das Kulturministerium am Mittwoch in Teheran bekannt. "Unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit" sei "eine in der islamischen Welt verhasste Persönlichkeit" nach Frankfurt eingeladen worden. Daher werde der Iran der Buchmesse fernbleiben. Der Iran rief auch andere muslimische Länder zu einer Reaktion auf.

