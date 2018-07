New York (dpa) - Tausende Menschen haben sich auf Einladung von John Lennons Witwe Yoko Ono im New Yorker Central Park zu einem Peace-Zeichen aufgestellt. Für ein Foto reckten sie die Hände in den Himmel. Dazu ertönte Lennons Lied "Oh Yoko!" aus den Lautsprechern. Das sei das beste Geburtstagsgeschenk für John, sagte Ono und bedankte sich bei allen Teilnehmern. Der 1980 in unmittelbarer Nähe erschossene Lennon wäre am 9. Oktober 75 Jahre alt geworden. Ono und Lennon waren von 1969 bis zu seinem Tod verheiratet.

