Kathmandu (AFP) Der japanische Bergsteiger Nobukazu Kuriki will am Mittwochabend als Erster nach dem schweren Erdbeben im Himalaya im Frühling den Mount Everest erklimmen. Wie die Veranstalter der Bergtour mitteilten, erreichte Kuriki bereits das letzte Lager auf dem Weg zum 8848 Meter hohen Gipfel. Von dort aus werde er zur sogenannten Todeszone jenseits der 8000-Meter-Grenze vordringen und dann versuchen, am Donnerstag beim Morgengrauen zum Gipfel vorzustoßen.

