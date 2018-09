Moskau (AFP) Russland hat nach Angaben seines Verteidigungsministers Sergej Schoigu am Mittwoch von vier Kriegsschiffen im Kaspischen Meer aus Ziele in Syrien mit Marschflugkörpern angegriffen. Insgesamt seien 26 Raketen über eine Strecke von 1500 Kilometer auf elf Ziele abgefeuert worden, sagte der Minister am Mittwoch. Ein russischer Armeesprecher erklärte, getroffen worden seien Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sowie der mit Al-Kaida verbündeten Al-Nusra-Front.

