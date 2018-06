Istanbul (AFP) Nach den Luftraumverletzungen durch russische Kampfflugzeuge in den vergangenen Tagen hat der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu die Entschlossenheit seines Landes betont, seine Grenzen zu schützen. Bei der Sicherung der Grenzen und des Luftraums werde es "keine Zugeständnisse" geben, sagte Davutoglu am Mittwoch in Istanbul. Russland müsse auf die Sicherheitsinteressen der Türkei Rücksicht nehmen. Zugleich betonte Davutoglu aber die Bedeutung der türkisch-russischen Beziehungen. Russland sei ein befreundetes Land, mit dem die Türkei keinen Streit wünsche.

