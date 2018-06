Washington (AFP) Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sieht die Erfolge des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump in den Meinungsumfragen als möglicherweise nur vorübergehend an. Trump verstehe es zwar, sich gut zu verkaufen, aber letztendlich sei seine Ehefrau, die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton, die geeignetste Kandidatin, sagte Clinton am Dienstagabend im Fernsehsender CBS. Die ehemalige First Lady und Außenministerin unter US-Präsident Barack Obama führt bei der Demokratischen Partei das Feld der Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur an - so wie bei den Republikanern der Multimilliardär Trump, der über keine politische Erfahrung verfügt.

