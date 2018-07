New York (AFP) In Erwartung dauerhaft niedriger Marktpreise hat der US-Agrarriese Monsanto seine Gewinnprognose für das im September angelaufene Geschäftsjahr gesenkt. Es sei mit Gewinnen zwischen 5,10 Dollar und 5,60 Dollar (4,53 und 4,97 Euro) pro Aktie zurechnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 5,73 Dollar ausgezahlt worden, für das neue Jahr wurde zuletzt mit durchschnittlich 6,22 Dollar gerechnet.

