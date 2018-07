Rom (AFP) Die US-Regierung hat erklärt, es gebe keine Zusammenarbeit mit Russland bei den Luftangriffen in Syrien. "Wir haben keiner Kooperation mit Russland zugestimmt", sagte US-Verteidigungsminister Ashton Carter am Mittwoch in Rom. Moskau verfolge in Syrien "die falsche Strategie" und beschieße Ziele, an denen sich keine Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aufhielten. Dies sei ein "fundamentaler Fehler".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.