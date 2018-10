Stockholm (dpa) - Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Tomas Lindahl (Schweden), Paul Modrich (USA) und Aziz Sancar (USA/Türkei) für Arbeiten zur Erbgut-Reparatur. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

