Lima (AFP) Am Rande der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Lima hat ein Vertreter der chinesischen Zentralbank versucht, die Sorgen wegen der Konjunkturschwäche der Volksrepublik zu zerstreuen. Chinas Wirtschaft werde in naher Zukunft immer noch ein mittleres bis starkes Wachstum aufweisen, sagte Xi Gang, Vize-Chef der Zentralbank, am Mittwoch in der peruanischen Hauptstadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.