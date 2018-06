Shanghai (AFP) Das US-Unternehmen Uber will in China stark expandieren. Im Laufe des nächsten Jahres wolle Uber einen Fahrdienst in "dutzenden" Städten zusätzlich anbieten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ziel sei, die Zahl von derzeit 21 Städten, in denen Uber im Geschäft ist, auf 100 zu steigern. Dafür werde Uber rund eine Milliarde Dollar investieren.

